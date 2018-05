Entidades e autônomos afirmam ter perdido controle da paralisação

Após um acordo com 12 itens e três Medidas Provisórias, a greve não acabou; caminhoneiros denunciam infiltrados

A greve dos caminhoneiros completou ontem oito dias. Na véspera, o Governo Federal firmou um novo acordo para o fim da mobilização. Contudo, as rodovias amanheceram com 44% dos pontos de bloqueio ainda intactos. Entidades que representam a categoria e caminhoneiros autônomos afirmam que há militantes infiltrados com objetivos políticos impedindo o fim da paralisação.



Segundo o Geovane Pereira, que dirige caminhões há 18 anos, o ponto de apoio dos motoristas localizado entre Luziânia e Valparaíso de Goiás (GO), na região do Entorno do Distrito Federal, está tomada por um movimento de intervencionistas. "Nós perdemos o controle. Estamos tirando o time de campo", disse ao Destak.



"Fizemos a votação no grupo aqui. Até então, estavam 50 a 8 querendo voltar a trabalhar. Mas infelizmente chegou a um ponto que os intervencionistas se infiltraram. Eles tomaram o nosso ponto", conta Geovane.



Ainda segundo o caminhoneiro, o grupo de autônomos não tem um líder, mas a maioria cedeu ao novo acordo com o governo. "O primeiro [acordo] foi uma piada para a gente. A gente lutou, conseguimos mais e concordamos. Agradou 80% a 90% [dos motoristas]. Um ou outro não gostou, mas está disposto a voltar", disse.



O presidente da Associação Brasileira de Caminhoneiros (ABCam), José da Fonseca Lopes, também falou sobre infiltrados. "Não é o caminhoneiro mais que está fazendo greve, tem um grupo muito forte de intervencionistas nisso aí", disse em coletiva.



Segundo Fonseca, "são pessoas que querem derrubar o governo" e que os motoristas estão com medo. "O pessoal quer voltar a trabalhar e eles tem medo, porque estão sendo ameaçados de forma violenta", disse.



Apesar disso, Fonseca reconheceu que há ainda uma parcela dos caminhoneiros que está insatisfeita. "Isso demanda uma série de situações, algumas informações para a pessoa começar a entender que a negociação feita começou a atender a necessidade", disse



Acordo

Em novo acordo, firmado no domingo (27), foi concedido desconto de R$0,46 no diesel na bomba. A diferença é válida por 60 dias e depois terá reajustes mensais.



Além disso, o governo federal editou outras três Medidas Provisórias. A primeira delas para garantir aos caminhoneiros autônomos 30% das demandas da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB),a segunda uma tabela mínima para o preço do frete, conforme texto em tramitação no Congresso Nacional e a terceira para isentar cobrança do eixo suspenso dos pedágio. Com isso, o governo esperava o fim da greve.