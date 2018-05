Entidade que assinou acordo com o governo afirma que o fim da greve depende dos caminhoneiros

CNTA afirma que está repassando para cada estado o que foi acordado com o governo; entidade diz que houve "sensibilidade" por parte do governo

Mesmo assinando um acordo com o governo federal, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Autônomos (CNTA) afirmou que o fim da paralisação não depende da entidade e sim dos caminhoneiros. A previsão era de que a categoria começasse a liberar as rodovias nesta sexta-feira (25), porém isso não aconteceu.



"Fechamos um acordo com o governo ontem e ficamos de repassar para a categoria. Cambem a eles decidirem se voltarão ou não aos trabalhos. O que estamos tentando mostrar para os caminhoneiros é que entramos para a reunião com duas reivindicações e saímos com 14 coisas atendidas, e houve uma sensibilidade do governo no atendimento às reivindicações", afirmou o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Autônomos (CNTA), Dilmar Bueno.



De acordo com a CNTA, um comunicado está sendo enviado para cada estado brasiliero e lá eles irão decidir se o movimento será mantido. A entidade alega que apenas leva as reinvidicações da categoria para o governo, mas que cabe a cada trabalhador decidir se dará fim a paralisação que já dura cinco dias.



Por sua vez, o governo federal tentou minimizar a continuidade do movimento pelo país. O ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha acredita que os bloqueios vão se desmobilizar "progressivamente".



"A nossa aposta é que o movimento vá sendo desmobilizado progressivamente. Não sei se terá normalidade total no final de semana. É impossível prever hoje com que tempo vamos ter plena normalidade", disse.