Em vídeo, refém pede pressa nas negociações com presos amotinados

Rebelião na Casa de Custódia de Curitiba começou na noite de domingo

Os detentos rebelados desde a noite de domingo, na Casa de Custódia de Curitiba (PR), divulgaram um vídeo nesta quarta-feira (4). Nas imagens, os quatro agentes penitenciários feitos reféns aparecem algemados cercados de detentos portando facões e outras armas artesanais.

Um dos agentes, com o rosto cheio de escoriações, apela para que as autoridades apressem as negociações e qualifica como "idiota" o corte no fornecimento de luz, água e comida para os amotinados durante as negociações.

"Não pensem que porque não tem (presos no) telhado aqui, esse pessoal não é perigoso", diz o agente, ao lado de um segundo refém que tem um facão contra o pescoço.

Na avaliação do presidente da Comissão de Direitos Humanos da seccional da OAB, Alexandre Salomão, a ausência de lideranças entre os presos rebelados dificulta o processo. Segundo ele, a maioria das reivindicações iniciais seria atendida pelo Departamento Penitenciário (Depen). Dentre elas, a garantia de que presos transferidos para outras unidades carcerárias, onde integrantes de organizações criminosas são a maioria, sejam alojados em alas seguras.

"Aí, outros presos aparecem com novas reivindicações e o processo de negociação volta à estaca zero", afirmou o advogado.

Segundo o Depen, menos de 200 dos 600 detentos abrigados na Casa de Custódia de Curitiba participam da rebelião, restrita à Galeria 1 do estabelecimento penal. A maioria, segundo Salomão, não tem ligação com facções criminosas. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) do Paraná retomou as negociações com os apenados nesta manhã.

O vice-presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Paraná (Sindarspen), José Roberto das Neves, disse que a rebelião reflete a precariedade do sistema prisional. Ele acrescentou que acreditava que as negociações chegariam ao fim na terça-feira, com a libertação dos reféns.

"É preciso garantir que os agentes penitenciários saiam de lá com vida. E é péssimo que uma rebelião se arraste por tanto tempo, pois há risco de um desgaste entre as partes, há o cansaço. Os próprios detentos vêm apelando para que as reivindicações sejam atendidas urgentemente", concluiu Neves.