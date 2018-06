Em meio a rumores, ministro da Cultura afirma que não pedirá demissão

Sá Leitão divulgou nota criticando a Medida Provisória 841, que cria o Fundo Nacional de Segurança Pública

Poucas horas após divulgar uma nota criticando duramente a Medida Provisória 841, que cria o Fundo Nacional de Segurança Pública, e em meio a rumores de sua possível saída do cargo, o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, afirmou em entrevista ao Destak que não deixará o ministério.



"Não procede (saída do ministério). Não cancelei os compromissos e não vou pedir demissão", afirmou o ministro.



Na manhã desta terça-feira (12), o ministro divulgou uma nota em que afirma que a medida reduz drasticamente a participação do Fundo Nacional de Cultura na receita das loterias federais. "O percentual, que era de 3%, poderá cair a partir de 2019 para 1% e 0,5%, dependendo do caso. Trata-se de uma decisão equivocada, que não tem o apoio do Ministério da Cultura", diz a nota.



Sá Leitão acrescenta que o investimento em cultura é também uma ferramenta de enfrentamento à criminalidade.



Segundo a nota, as atividades culturais e criativas representam atualmente 2,64% do PIB (Produto Interno Bruto), gerando um milhão de empregos formais. O setor ainda reuniria 200 mil empresas e instituições que acumularam crescimento de 9,1% entre 2012 e 2016. Assim, apesar da recessão, a Cultura seria uma das áreas "que mais contribuem para o desenvolvimento do país", além de gerar renda, emprego, identidade e pertencimento.

"Reduzir os recursos da política cultural é na verdade um incentivo à criminalidade, não o oposto. Mais cultura significa menos violência e mais desenvolvimento", diz o ministro.