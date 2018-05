Em meio a crise de abastecimento, Dilma publica vídeo andando de bicicleta

Ex-presidente ironizou falta de abastecimento causada por medidas do presidente Temer

Em meio a greve de caminhoneiros que afeta o abastecimento em todo o país, a ex-presidente Dilma Rousseff publicou uma foto no Instagram com a legenda: "Bike é Vida".



Os seguidores da petista logo fizeram a ligação entre a publicação e a crise de combustíveis. "Rainha do deboche", disse uma, enquanto outra afirmou "Mamãe fazendo a fina e aproveitando pra economizar o combustível".



Enquanto isso, o presidente Michel Temer se reúniu com diversos ministros para tentar contornar a crise já causada pela greve nacional dos caminhoneiros. A conversa ocorre no dia seguinte ao anúncio da Petrobras de redução de 10% no valor do diesel nas refinarias por 15 dias.





Com a trégua da Petrobras, o governo espera conseguir negociar com o movimento dos caminhoneiros, que hoje atinge o quarto dia de greve, paralisando o abastecimento de vários setores no país.Os caminhoneiros se queixam do preço final do diesel.