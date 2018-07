Em 9 municípios, há menos de 5 automóveis para mais de 10 mil habitantes

Uarini (AM) e Afuá (PA), com três, Porto Walter (AC), Juruá (AM) e Chaves (PA), com quatro; Amaturá (AM), Anamã (AM) e Boa Vista do Ramos (AM), com cinco.

As regiões com menor número de carros estão no Norte e Nordeste. Nestas regiões há também maior número de motos em relação a carros. De acordo com o estudo, a situação também é estimulada pela maior facilidade de crédito.



Crescimento

O número de automóveis cresceu 3% em abril deste ano comparado ao mesmo período de 2017. As estatísticas do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) apontam

um total de 53,4 milhões de carros.



O estado de São Paulo lidera o ranking de carros, com 17,8 milhões, correspondendo a 33,47% do total do país. Em segundo

lugar, está Minas Gerais, que possui 5,9 milhões e consiste em 11,15% do total.



O número de motos também cresceu 3% no mesmo período de abril, chegando a 26, 4 milhões. Os estados com maiores registros se repetem. São Paulo abriga 20,7% da frota nacional. Em seguida, Minas Gerais corresponde a 10,6% e o Ceará a 5,7%.