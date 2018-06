Em 10 anos de Lei Seca, PRF aumentou autuações em 174%

Levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontou um aumento de 137% nas infrações que envolvem a Lei Seca durante os 10 anos da legislação. Considerando o número entre janeiro a maio de 2008 ao mesmo período deste ano, as infrações subiram de 4.131 para 7.196.O relatório da PRF considera que as diversas atualizações na lei favoreceram os dados estatísticos. Entre eles, o valor da multa, que começou a ser cobrada por R$957,70 e hoje chega a R$1.915,40 passando a R$3.3830,80 para reincidentes.A mais recente atualização, em 2012, incluiu a possibilidade de provar a embriaguez dos condutores com imagem e vídeo. Desde 2008 o limite do nível de álcool no bafômetro foi fixado em 0,06 gramas de álcool por decilitro de sangue (mg/L) e 0,34 mg/L no ar expelido - o que equivale a uma taça de vinho, por exemplo.Apesar da lei, ainda é um costume dirigir após a ingestão de álcool. Nos 10 anos da lei morrem 4.101 pessoas devido a acidentes (15.448 ao total) que envolveram a infração. Apenas neste ano, foram 130 mortos nas rodovias do país e 552 acidentes.