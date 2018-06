Eleitores de sete cidades e do Tocantins voltam às urnas neste domingo

Tocantins terá segundo turno da eleição para governador

Eleitores de sete cidades voltarão às urnas neste domingo (22) para eleger prefeitos e vice-prefeitos. Além disso, o Estado do Tocantins terá o segundo turno para escolha de um novo governador.



As eleições suplementares são determinadas pela Justiça Eleitoral quando os eleitos tiveram o mandato cassado ou o registro de candidatura indeferido. Os prefeitos e vice-prefeitos eleitos cumprirão mandato até 31 de dezembro de 2020.



Ao todo, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de 1,5 milhão de eleitores voltarão às urnas neste domingo.



Confira as cidades onde haverá eleição neste domingo:

Cabo Frio (RJ);

Itanhomi (MG);

Moju (PA);

Rio das Ostras (RJ);

Santa Cruz das Palmeiras (SP);

Santa Luzia (MG);

Timóteo (MG)