'Ele reclama por justiça', diz Jorge Vianna após visitar Lula

Uma comitiva de parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal estiveram no início da tarde desta terça-feira (17) na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, em visita ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O senador Jorge Vianna (PT-AC) afirmou que o político "reclama por justiça"."Vimos uma pessoa que está com a indignação de quem sofre com injustiça mas aquele que também tem paciência de esperar pela justiça", afirmou à jornalistas após a visita.