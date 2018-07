Economia domina o discurso dos presidenciáveis na campanha

Os políticos se dividem quando o assunto é reforma da previdência, mudanças na lei trabalhista e privatizações

Em meio à disputa eleitoral, os discursos dos presidenciáveis e líderes dos partidos de coligação são marcados por críticas quanto ao atual cenário econômico do país. As promessas envolvem a geração de emprego e o crescimento da economia.



No centro dos temas mais complexos está uma eventual mudança na reforma trabalhista, a possível privatização de estatais e a reforma da previdência. As medidas são criticadas por sindicatos e movimentos sociais. As decisões devem ficar para o próximo presidente eleito, já que o Congresso Nacional deve evitar a polêmica.



Em unanimidade, os presidenciáveis citam a importância de diminuir a carga dos gastos com os benefícios previdenciários. A reforma como está no Congresso - com aumento do tempo de contribuição, idade mínima e teto - é defendida apenas por Henrique Meirelles (MDB), que construiu a proposta de Michel Temer.



Ciro Gomes (PDT) e Geraldo Alckmin (PSDB) sugerem um modelo de previdência baseado na capitalização, combinado ao corte de privilégios restritos.



Entre aqueles que defendem apenas um reajuste nos gastos de benefícios a determinados cargos estão Guilherme Boulos (PSOL), Manuela D’Ávila (PCdoB) e Lula (PT).Já Bolsonaro (PSL), Marina Silva (REDE) e Álvaro Dias (PR) ainda estudam uma proposta.



Privatização

Todos os candidatos possuem ressalvas quanto às privatizações. Mudar a gestão nos bancos e na Petrobras é visto com receio por Alckmin, Ciro e Álvaro Dias. Já Meirelles considera o estudo dos programas de forma geral. Boulos, Manuela D’Ávila, Marina e Lula são totalmente contra.



Quando o assunto é reforma trabalhista, há extremos. Pretendem revogar as últimas mudanças os políticos Ciro Gomes, Boulos, Manuela D’Ávila e Lula. Já Bolsonaro, Alckmin e Meirelles apoiam a lei como está. Entre os que criticam e prometem rever está Álvaro Dias e Marina Silva.