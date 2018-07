Eclipse total da lua será visto amanhã no Brasil

O início da fase total ocorre às 16h30, quando a Lua ainda estará abaixo do horizonte no Brasil; os recifenses serão os primeiros a avistar o fenômeno

No início da noite desta sexta-feira (27), boa parte dos brasileiros poderá acompanhar o "Eclipse Total da Lua", o primeiro visível do Brasil desde 2015. Este eclipse será o mais longo do século XXI. Sua totalidade irá durar 1 hora e 43 minutos.



Segundo Gustavo Rojas, pesquisador da Universidade Federal de São Carlos e membro da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), quando a Lua aparecer no horizonte leste brasileiro ao final da tarde, ela já estará eclipsada. Somente a metade final do eclipse poderá ser observada no país. No entanto, dependendo da localidade, ainda será possível observar a Lua saindo lentamente da sombra da Terra por aproximadamente uma hora.



O início da fase total ocorre às 16h30, quando a Lua ainda estará abaixo do horizonte no Brasil. Os recifenses serão os primeiros a avistar o eclipse. Lá, a Lua aparecerá no céu às 17h15. Várias outras cidades nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul também poderão acompanhar a fase total do eclipse, que termina às 18h13. Nas localidades onde a Lua nasce após as 18h13, será possível observar parcialmente.



Programação

Em Brasília, o Eclipse Total da Lua total poderá ser observado por meio de telescópios a partir da Praça dos Três Poderes. Os equipamentos serão colocados à disposição do público pelo "Clube de Astronomia de Brasília (CAsB)".



Para as pessoas de diferentes Estados, especialistas recomendam procurar um local com o horizonte leste desimpedido para observar o fenômeno. Binóculos, lunetas e outros instrumentos do tipo podem ser usados para apreciar o eclipse.