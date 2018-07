‘Dr. Bumbum’ trabalhou no Palácio do Planalto

O Palácio do Planalto afirmou que o médico Denis César Barros Furtado, conhecido como "Dr. Bumbum", trabalhou no local durante de 18 de setembro a 3 de outubro de 2008, durante o governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na época, ele era médico do Exército e foi cedido pelo Hospital das Forças Armadas (HFA) como temporário à clínica geral do Palácio.

De acordo com o Planalto, mesmo tendo trabalhado na Coordenação de Saúde (Cosau), ele não teve nenhum vínculo formal com a presidência da República. Nos 15 dias em que esteve no cargo, o médico não participou de eventos oficiais, nem atendeu ao então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seus familiares. Também não haveria registros de conduta imprópria do médico no período.

O Centro de Comunicação Social do Exército informou, em nota, que Furtado é "ex-militar temporário, ingressou no Exército em 23 de junho de 2008 e foi licenciado por término de prorrogação de tempo de serviço em 31 de agosto de 2013".