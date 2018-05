Disque 100 recebeu 41 denúncias de homicídio de travestis em 2018

Pacto nacional para aprimorar as políticas de combate à LGBTfobia foi aderida apenas por 11 estados.

O Disque 100, canal de denúncias do Governo Federal, recebeu 58 denúncias de homicídio a pessoas LGBT até 8 de maio de 2018. Do total, 41 foram de travestis. O números foram divulgados nesta sexta-feira (18).



Ainda de acordo com o levantamento, foram registradas 1.720 denúncias de violação de direitos humanos contra pessoas LGBT durante o ano de 2017. Destes, 193 casos foram de homicídio. O número representa um aumento de 127% em relação ao mesmo período de 2016, quando foi contabilizado 85 registros.



Em nota, o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, destacou a vulnerabilidade de pessoas LGBT. "Todas as pessoas podem estar sujeitas à violência. No entanto, a população LGBT é vítima de uma violência adicional: são agredidas e discriminadas por serem aquilo que são. Este é um exemplo do ódio e intolerância que precisamos combater enquanto sociedade", afirmou.



O Governo Federal realiza Semana de Combate à LGBTfobia. Entre as medidas tomadas está o Pacto Nacional contra a LGBTfobia, que estabelece a criação de conselhos e secretarias especializadas sobre o tema nos estados.



Baixa adesão

O pacto para aprimorar as políticas de combate à LGBTfobia foi aderida apenas por 11 estados. São eles: Acre, Alagoas, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul e Tocantins.



Os governos estaduais terão 60 dias para instalar um comitê gestor estadual e mais 45 dias para apresentar um plano de ação.