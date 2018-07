Diplomacia brasileira tentará resolver situação das crianças ilegais nos EUA

O Ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, viaja para os Estados Unidos na próxima quarta-feira (4) para acompanhar os casos das 51 crianças brasileiras que imigraram ilegalmente com os pais e acabaram separadas deles.

Na agenda do ministro, está confirmado um encontro com os 10 cônsules brasileiros no país – que estão fazendo a identificação de cada caso - para avaliar a situação e "ver como a administração do Itamaraty pode contribuir para ajudá-los nesse trabalho".

O ministro não informou se deve se encontrar com autoridades americanas na visita ao país e afirmou que essa agenda seria promovida pelo embaixador brasileiro em Washington, Sergio Amaral.