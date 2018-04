Dilma protocola pedido para visitar Lula

Ex-presidente pretende vistar o petista ainda nesta segunda-feira na sede da Polícia Federal, MPF é contra o encontro

A ex-presidente Dilma Rousseff protocolou um pedido na Justiça Federal do Paraná para que possa visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba. A petista pretende se encontrar com Lula nesta segunda-feira (23) na Superintendência da Polícia Federal.



Na semana passada, durante uma palestra na Califórnia, nos Estados Unidos, Dilma afirmou que o Lula estava sendo isolado pelos policiais federias. "Colocaram o Lula numa solitária. Lula é um homem forte, mas ele está sendo submetido a condições desumanas de prisão. Eu tenho experiência de três anos de prisão durante a ditadura militar, e posso dizer que, passada a fase de interrogatório, quando sofríamos torturas brutais, éramos levados para o presídio, e o máximo sofrimento a que nos submetiam era a solitária. É a pior punição, quando não há tortura física", disse.



Para embasar o pedido de visita, Dilma argumentou que a amizade entre ela e o ex-presidente é algo "público e notório". "Trabalham juntos desde o ano de 2002 e , ao longo dos anos que seguiram, desenvolveram relação de convivência próxima e de profunda amizade, cuja manutenção se faz premente na situação atual de privação de liberdade em que se encontra o ex-presidente Lula", afirma o documento.



O documento foi entregue no último sábado (21) para a Justiça Federal do Paraná. A juíza Carolina Lebbos, responsável pela custódia de Lula, irá deferir ou não o pedido de vista da ex-presidente.



MPF pede que Dilma não visite Lula

Logo após o pedido de visita da ex-presidente, o Ministério Público Federal (MPF) enviou um documento para a Justiça Federal onde pede que Dilma não encontre com Lula na prisão. No documento, o procurador regional Januário Paludo afirma que as visitas de familiares "devem prevalecer em relação às de amigos".



Outro ponto apresentado, é de que segunda-feira não é o dia de visitas ao ex-presidente. Paludo escreveu dizendo que "não é viável a fixação ou a elasticidade de horário diferenciado para visitas ao custodiado Luiz Inácio Lula da Silva, seja por conveniência da administração, seja para se criar injusto discrímen em relação aos demais custodiados ali recolhidos".



Em Curitiba, as visitas de familiares a Lula estão sendo realizadas às quintas-feiras, e acontece das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.