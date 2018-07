Dias Toffoli rejeita habeas corpus de Cunha

O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, deixou de julgar dois pedidos de habeas corpus protocolados pela defesa do ex-deputado Eduardo Cunha (MDB) nesta sexta-feira (27).

No pedido de liberdade, os advogados alegam que Cunha sofre "constrangimento ilegal" pelo tempo de prisão. Ele está preso desde outubro de 2016, em função das investigações das operações Sépsis e Lava Jato, da Polícia Federal (PF).

Porém, o ministro entendeu que as solicitações de liberdade não eram urgentes a ponto de justificar uma decisão durante o recesso da Corte. O caso foi enviado para o relator, Edson Fachin.

Cunha foi condenado a 24 anos de prisão pela Justiça Federal em Brasília no processo que apurou pagamento de propina de empresas interessadas na liberação de verbas do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS). Ele ainda responde a outros dois processos. Na Operação Lava Jato, o emedebista é acusado de receber propina relacionada à compra pela Petrobras de um campo de petróleo na costa do Benin, na África, em 2011. Na ação penal aberta pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em junho passado, Cunha é acusado de praticar corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e falsidade ideológica com fins eleitorais.



*Com Agência Brasil