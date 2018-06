População masculina com diabetes cresceu 54% nos últimos 11 anos

A taxa cresceu de 4,6% para 7,1% entre 2006 e 2017; levantamento inédito foi divulgado pelo Ministério da Saúde em referência ao Dia Nacional de Controle do Diabetes

O Ministério da Saúde publicou nesta quarta-feira (27) um estudo inédito que aponta um aumento de 54% da população masculina com diabetes nos últimos 11 anos - a taxa subiu de 4,6% para 7,1%. Entre as mulheres, o crescimento foi de 8,1% para 28,5%.



O dados fazem parte do estudo Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), que compara os anos de 2006 a 2017. A publicação ocorre em referência ao Dia Nacional de Controle do Diabetes, celebrado no dia 27 de junho.



De acordo com o levantamento, o indicador de diabetes aumenta com a idade, sendo mais evidente entre idosos, com mais de 65 anos (24%). Outro grupo com maior incidência é o de pessoas com menor escolaridade, que frequentaram a escola por até oito anos, com 14,8% de alta.



O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) da rede pública de saúde soma 406.452 mortes por diabetes no Brasil entre 2010 e 2016. O número representa um aumento de 11,8% no período - de 54.877 para 61.398 somados os registro em todo o ano.



Quanto à quantidade de internações, houve queda de 8,7% - sendo 148.384 em 2010 contra 135.364 em 2016.



Dados regionais

Os maiores percentuais de diabetes entre homens estão concentrados em Boa Vista (9,0%), Belo Horizonte (8,6%) e Porto Alegre (8,3%). Já os menores em Palmas (3,7%), Cuiabá (4,2%) e Teresina (4,6%).



Entre mulheres a maioria dos casos estão em Vitória (10,3%), Rio de Janeiro (10,3%) e Recife (8,8%). Os menores em Palmas (5,1%), Macapá (5,2%), Florianópolis (5,6%) e São Luís (5,6%).