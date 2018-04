Dez são assassinados na Grande Belém após morte de PM

30.04.2018 18:59

No domingo (29), a cabo Maria Fátima dos Santos foi executada dentro de sua casa

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Pará informou que 10 pessoas foram assassinadas em Belém, Ananindeua e Santa Izabel do Pará após o assassinato da cabo Maria de Fátima dos Santos na tarde de domingo (29). Os crimes, que ocorreram entre 13h45 e 0h, têm características de execução.



Seis das dez vítimas morreram no local do crime; outras 4 vítimas foram atendidas em unidades de saúde e só depois vieram a falecer.



De acordo com nota da secretaria, a morte da policial está sendo investigada pela Divisão de Homicídios, vinculada à Polícia Civil, e as demais estão sendo compartilhadas entre a Divisão de Homicídios e as delegacias dos bairros onde ocorreram.



A cabo foi morta com um tiro no peito e dois na cabeça elevando para 21 o número de policiais mortos no Estado. Ela havia registrado Boletim de Ocorrência recentemente devido a ameaças.