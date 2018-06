Dez pessoas viviam em condições análogas à escravidão no norte capixaba

Trabalhadores foram resgatados em uma fazenda de café, no município de Aracruz

Uma equipe de auditores do Ministério do Trabalho resgatou 10 trabalhadores encontrados em situação análoga a escravidão, em uma fazenda de café no município de Aracruz, norte do Espírito Santo, na semana passada. A operação teve apoio Polícia Rodoviária Federal.

Segundo apurações do ministério, nove trabalhadores foram aliciados na região de Mascote, na Bahia; o outro era de Linhares, no Espírito Santo. O que os atraiu foi a promessa de receber R$ 12 por saca de café colhida, ter alojamento na fazenda e receber de volta os gastos com passagens para chegar e sair da propriedade.

Porém, ao chegarem no local, encontraram alojamentos em condições degradantes. Oito trabalhadores foram colocados em um barraco de madeira, sem cama e sem cobertas. Eles dormiam em colchões velhos sobre o chão batido. Além disso, as paredes tinham frestas, o que deixava o ambiente frio à noite. Um casal ficava em uma tenda de tecido, sujeita a intempéries e a ataques de animais peçonhentos.

A comida era feita pelos próprios trabalhadores em fogões improvisados ou fogueiras. Duas instalações serviam de banheiro, mas não havia papel higiênico ou chuveiro. Os trabalhadores bebiam água de um poço, mas desconfiavam de sua qualidade, já que vários relataram dores de estômago e de barriga.

"Um dos trabalhadores machucou o pé com um prego e não havia sequer um kit de primeiros-socorros no local. Ele pediu, então, que fosse levado a uma farmácia, mas o proprietário da fazenda alegou estar sem tempo", conta Sandro Rogerio Ribeiro Castro, auditor-fiscal do trabalho que coordenou a operação.

Além de não ter carteira de Trabalho assinada, os agricultores não receberam de volta os valores gastos com viagens, não trabalhavam com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e recebiam apenas os R$ 12 por saca colhida.

Na Justiça

Os empregados foram retirados da fazenda e hospedados em um hotel. No dia seguinte, foram levados de volta às suas cidades. Os auditores-fiscais encaminharam os trabalhadores ao Programa de Seguro-Desemprego para resgatado, que dá o direito a receber três parcelas no valor de um salário mínimo cada (R$ 954).

A propriedade será autuada pelas infrações encontradas e o relatório será encaminhado à Polícia Federal e ao Ministério Público do Trabalho. O empregador se negou a pagar os direitos trabalhistas dos trabalhadores resgatados, por isso, a cobrança será judicial.