Dez crianças brasileiras seguem separadas dos pais nos EUA

O Itamaraty divulgou, nesta quinta-feira (26), que 10 crianças brasileiras seguem em abrigos norte-americanos. Elas foram separadas dos pais, presos ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos, via fronteira com o México.

Também nesta quinta, termina o prazo dado pela Justica Federal norte-americana para que o governo Trump reúna as famílias que foram separadas entre abril e junho, dentro da política de tolerância zero com a imigração ilegal. Das mais de 2,5 mil apartadas da família, menos de 500 teriam sido devolvidas ao convívio familiar até agora, segundo organziaçãoes ligadas à defesa dos direitos humanos.

O Itamaraty informa, contudo, que 39 crianças e adolescentes foram entregues aos pais nas últimas duas semanas. O processo está sendo acompanhado por agentes consulares, que informam que a maior parte das famílias pretende permanecer no país, e aguarda decisão das autoridades locais para definir seus destinos.