Detento é encontrado morto em Alcaçuz

Informação foi confirmada pela Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania (Sejuc)

A Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania (Sejuc) confirmou, neste domingo (29), a morte de um detendo na penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte.



Ainda não foram divulgados detalhes sobre as causas do óbito. O local, instalado em Nísia Floresta, região metropolitana de Natal, foi palco de ao menos 26 mortes em janeiro de 2017.



Na ocasião, integrantes de facções criminosas rivais depredaram e escaparam dos pavilhões 4 e 5, assumiram o controle do pátio por vários dias, forçando o governo estadual a pedir a ajuda da Força Nacional de Segurança Pública e das Forças Armadas.



Após o ocorrido, o presídio foi reformado. Foram investidos aproximadamente R$ 3 milhões no local. Nos pavilhões 1, 2 e 3, um muro perimetral de concertina foi construído, e outro foi instalado dividindo a unidade em duas.



Segundo a Sejuc, o local não conta mais com telefones celulares nas mãos dos presos. Além disso, a área de Alcaçuz também passou a ser aproveitada para treinamento dos agentes penitenciários.









* Com informações da Agência Brasil