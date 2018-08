Despesas de custeio da União passaram de R$ 10 bi no primeiro semestre

O documento, elaborado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) divulgou, na terça-feira (31), o Boletim de Despesas de Custeio Adminstrativo. O documento é um relatório de gastos da administração federal de janeiro a junho de 2018. Ele pode ser consultado no site do ministério (www.planejamento.gov.br). Também estão disponíveis dados relativos à distribuição acumulada durante os últimos 12 meses.

As despesas são apresentadas em oito categorias: serviços de apoio, material de consumo, comunicação e processamento de dados, locação e conservação de bens imóveis, energia elétrica e água, locação e conservação de bens móveis, diárias e passagens e outros serviços. Os resultados apresentados consideram valores liquidados e incluem despesas obrigatórias e do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC).

Segundo o boletim, os serviços de apoio, que incluem o pagamento de funcionários terceirizados, corresponderam a 49% do total de despesas de custeio - R$ 4,963 bilhões, do total de R$ 10,082 bilhões (em valores nominais, sem ajustes) empregados no semestre. No acumulado de 12 meses, os serviços de apoio somam R$ 16,243 bilhões, representando 44% do custeio administrativo, que totaliza R$ 35,686 bilhões.