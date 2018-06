Desmatamento diminuiu, mas cobertura vegetal do Cerrado caiu mais de 50%

Ministério do Meio Ambiente responsabiliza agronegócio pelas perdas

O desmatamento no Cerrado - segundo maior bioma natural do país – caiu em 2016, em comparação com o ano anterior. A informação foi divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente nesta quinta-feira (21). Segundo monitoramento feito por satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a redução foi de 43%.

A área devastada em 2017 era de 7.408 quilômetros quadrados, um tamanho 38% menor do que o registrada em 2015, quando a extensão era de 11.881 quilômetros quadrados.

Apesar disso, a perda cobertura vegetal na região chega a 51%. O ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, atribuiu às práticas associadas ao agronegócio parte da responsabilidade do desmatamento no Cerrado. Ele diz ser fundamental intensificar o diálogo com representantes da pecuária e da agricultura, principalmente, em 11 estados e no Distrito Federal, onde há mata de Cerrado.

O Cerrado se estende por mais de 2 milhões de quilômetros quadrados (24% do país). Contudo, a área com vegetação íntegra do bioma já foi reduzida a cerca de 20% da cobertura original.

*Com informações da Agência Brasil