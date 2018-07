Desde a restrição do foro privilegiado, PGR pediu a baixa de 155 casos

A Procuradoria recomendou que o Judiciário remetesse os processos à primeira instância

Desde o dia 3 de maio, a Procuradoria-Geral da República (PGR) encaminhou 155 manifestações ao Judiciário pedindo que processos fossem encaminhados para segunda instância. A movimentação se deu após o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir restringir o alcance do foro privilegiado.



A decisão do STF atingiu primeiramente parlamentares. Pelo entendimento dos ministros, serão julgados pelo Supremo apenas casos em que o crime estiver sido cometido durante o mandato e em ração das funções do cargo. Antes disso, qualquer tipo de infração estaria nas mãos da Corte.



Posteriormente, em 12 de junho, o STF decidiu que o menor alcance da prerrogativa deve ser aplicado a ministros. A restrição atendeu a recomendação da procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Em maio, ela recomendou que o Supremo enviasse o processo contra o ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP-MT) para instância inferior. Ele é suspeito de participar de esquema de compra e venda de vaga de cargo público em 2009, quando atuava como governador do estado de Mato Grosso.



A restrição aumentou nos meses seguintes. Em 20 de junho, o STF decidiu restringir o foro também aos cargos governador e conselheiros de tribunais de contas. As manifestações da PGR são julgadas pelos ministros da Corte, que precisam analisar caso a caso.



Balanço anual

Ainda de acordo com o balanço semestral da PGR, o órgão registrou 182.454 saídas de feitos judiciais e 178.610 entradas. Estão entre eles, denúncias, pedidos de abertura de inquéritos e de diligências, pareceres, recursos e contrarrazões, ciência de decisões e declínios de competência.



Os pedidos para restabelecimento de prisões após o réu ser solto pela Justiça somaram 12 recursos apenas entre maio e junho.