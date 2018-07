Descriminalização do aborto será tema de audiências públicas no STF

Representantes de setores envolvidos na questão foram convidados a contribuir com o debate

O Supremo Tribunal Federal (STF) promoverá audiência pública sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação nos dias 3 e 6 de agosto. Mais de 40 representantes de setores envolvidos na questão, entre especialistas, instituições e organizações do Brasil e do Exterior, foram convidados a contribuir com informações sobre o tema.

Entre os expositores, integrantes do Ministério da Saúde, da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), da Academia Nacional de Medicina, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Conselho Federal de Psicologia e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).



No Brasil, a lei só permite o aborto quando a gravidez é resultado de um estupro ou quando representa risco de vida para a mãe. Em 2012, o STF passou a autorizar também o aborto de fetos anencéfalos. Em outros casos, o aborto é considerado crime, e pode ser punido com pena de um a três anos de prisão.



O pedido

A discussão ampla do tema é objeto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442, de autoria do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Esse tipo de ação destina-se a combater o desrespeito aos conteúdos mais importantes da Constituição por atos normativos ou não normativos, quando não houver outro meio eficaz.



Na ação ao STF, o PSOL diz que tratar como crime o aborto por iniciativa da gestante equivale a tornar obrigatória a gravidez, o que fere o direito das mulheres à liberdade para decidir sobre a própria vida e sexualidade.



"Em um contexto de descriminalização do aborto, nenhuma mulher será obrigada a realizá-lo contra sua vontade. Porém, hoje, o Estado brasileiro torna a gravidez um dever", diz trecho da ação.



Em março, a ministra Rosa Weber, relatora da ADPF, convocou a audiência por considerar que a discussão é um dos temas jurídicos "mais sensíveis e delicados", por envolver razões de ordem ética, moral, religiosa, de saúde pública, além da tutela de direitos fundamentais individuais.