Denatran suspende portaria que permitia parcelamentos de multas

À época, o órgão informou que o parcelamento envolveria apenas a operadora do cartão e o proprietário.



Cada órgão de trânsito continuaria recebendo o valor à vista e a regularização do veículo seria imediata. A cobrança de juros seria definida pela entidade financeira do cartão.

Procurado pelo Destak, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) informou que a portaria que o Denatran suspendeu nesta segunda-feira apenas revogou as diretrizes e os procedimentos para que todos os órgãos executivos atuassem da mesma forma.



Segundo o órgão, a suspensão por parte do Denatran não revoga uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que autoriza o parcelamento de débitos no cartão de crédito. De acordo com o Detran-DF, a decisão do Denatran n ão irá atingir o parcelamento de multas no Distrito Federal.







