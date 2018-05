Delegado da PF foi morto por facção, diz governo

O delegado da Polícia Federal Davi Farias de Aragão, morto na noite de sábado na região metropolitana de São Luís (MA), foi assassinado por membros de uma facção criminosa que atua na região metropolitana de São Luís. As informações foram divulgadas pelo governo do Estado. As investigações estão sendo conduzidas pela Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), da Polícia Civil.

Segundo o governo, um dos suspeitos é Wanderson Baldez Costa, 20 anos. Ele foi preso e confessou o crime após dar entrada em um hospital da região. Os outros dois envolvidos, identificados como Davi Costa Martins, apelidado de "Olhão", e Leandro ainda estão sendo procurados.

Conforme informações do governo maranhense, Davi Aragão foi morto após uma luta corporal com os três homens, que invadiram sua residência, localizada na Praia do Meio, município de São José de Ribamar, a 32 quilômetros da capital do estado. O delegado comemorava, com a família, o aniversário de cinco anos de uma das duas filhas.