Operação Efeito Dominó, contra lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas, prendeu o doleiro Calros Alexandre de Souza Rocha

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (15), a operação Efeito Dominó, na qual foi preso Carlos Alexandre de Souza Rocha, conhecido como Ceará, delator da Lava Jato. Além dele, outras sete pessoas foram detidas nesta operação contra lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas.



Ceará, que foi preso preventivamente em João Pessoa (PB), atuava na Lava Jato com o doleiro Alberto Youssef. Ele havia firmado um acordo com a PGR (Procuradoria-Geral da República ), homologado pelo STF (Supremo Tribunal Federal), mas a PF informou que irá avisar as duas instituições sobre a prisão para que reavaliem a validade do acordo.



Além de Ceará, outro doleiro já conhecido das autoridades durante a Operação Farol da Colina (Caso Bandestado) também estava envolvido no esquema de lavagem de dinheiro. De acordo com o portal G1, este doleiro seria Edmundo Gurgel Junior, alvo de prisão preventiva no Recife (PE).



A operação Efeito Dominó é um desdobramento dos trabalhos iniciados em 2017 e que resultaram na chamada operação Spectrum, que na ocasião levou à prisão de Luiz Carlos da Rocha, conhecido como Cabeça Branca, um dos maiores traficantes da América do Sul.



A operação cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Paraíba, Pernambuco, Ceará, São Paulo, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.