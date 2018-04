Defesa de Lula ingressa com recurso no STJ

A defesa do ex-presidente entrou com o recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em uma tentativa de evitar a prisão do ex-presidente. Lula teve a prisão decretada no final da tarde de ontem pelo juiz federal Sérgio Moro, responsável pela operação Lava Jato em primeiro grau.O recurso está nas mãos do ministro Félix Fischer. Os advogados argumentam que ainda há recursos a serem apresentados junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Na análise da defesa, a pena ainda não pode começar a ser cumprida até que sejam analisados esses recursos.Lula está desde a tarde de ontem no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo. Ele tem até às 17h de hoje para se entregar na sede da Polícia Federal em Curitiba. A expectativa é que os advogados também tentem um recurso no supremo Tribunal Federal.