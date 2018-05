Decreto que autoriza uso das Forças Armadas vale até o dia 4 de junho

Uso das Forças Armadas será para desmobilizar as paralisações em todo o país

O presidente da República Michel Temer assinou o decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), permitindo o emprego das Forças Armadas desta sexta-feira (25) até o dia 4 de junho. O decreto é para que o governo consiga garantir o desbloqueio das rodovias, que estão interditadas pela greve dos caminhoneiros há cinco dias.



O ministro da Defesa, general Joaquim Silva e Luna, afirmou que emprego das Forças Armadas vai seguir as regras da Garantia da Lei e Ordem, especialmente no que diz respeito à normalização do abastecimento da população. O governo espera que até i dia 4 de junho todo o sistema esteja reestabelecido.



"O que vai ser garantido são essas necessidades críticas, particularmente na área de abastecimento de combustível, na área da saúde, produtiva, de alimentação", disse o general.



De acordo com o governo, não está descartado ainda que o presidente da República assine um outro decreto, permitindo que o Exército possa tomar posse de bens privados, como os caminhões que obstruem as vias públicas.



Entre as prioridades, de acordo com o ministro Sérgio Etcheoyen, coordenador do Gabinete de Segurança Institucional, estão o desbloqueios de refinarias, como a Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que começou a ser desbloqueada no final da tarde desta sexta-feira.