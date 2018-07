Decreto que atualiza valores de licitações entra em vigor nesta quinta

Ministério da Transparência afirma que índices não eram atualizados desde 1998

Entra em vigor nesta quinta-feira (18) o decreto nº 9.412/2018, que determina novos valores de modalidade de licitações em todo o Brasil. Os novos índices foram definidos a partir de estudo realizado pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União em 2017.



O objetivo da medida é, de acordo com o Governo Federal, é corrigir a inflação e melhorar a eficiência das compras governamentais. A atualização dos índices não era feita desde 1998.



A medida altera os valores e estabelece uma correção de até 120% nos limites para serviços e obras de engenharia e serviços comuns. O reajuste corresponde à metade do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) que foi acumulado de maio de 1998 a março deste ano.



Esta medida passa a valer para todo os órgãos públicos do país (Municípios, Estados e a própria União). O decreto atualiza os valores limites de três modalidades de licitação: convite, tomada de preços e concorrência.



Veja abaixo os limites de valores estabelecidos, a partir da mudança, por modalidade de licitação.



Serviços de engenharia:



convite, R$ 330 mil;

tomada de preços, R$ 3,3 milhões;

concorrência, R$ 3,3 milhões;