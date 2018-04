Decreto de Temer demarca terra indígena com 20 mil hectares

Área, que compreende 20 mil hectares, fica no município de Barão de Melgaço, no Mato Grosso

O presidente Michel Temer assinou, nesta quinta-feira (26), um decreto que homologa a demarcação da terra indígena Baía dos Guató - também conhecidos como "índios pantaneiros". A decisão estabelece que a posse do local será permanente. A área, que compreende 20 mil hectares, fica no município de Barão de Melgaço, no Mato Grosso.



"Os índios pantaneiros agora têm a posse permanente de suas terras. Assinei hoje, com satisfação, decreto homologando a demarcação da Baía dos Guató, no município de Barão de Melgaço (MT). São quase 20 mil hectares de terra à beira do rio Cuiabá, ou 20 mil campos de futebol", publicou o presidente em seu Twitter.



Ainda de acordo com o decreto, que será publicado no Diário Oficial de amanhã (sexta, 27), a assinatura de Temer garante a homologação de uma demarcação administrativa feita pela Fundação Nacional do Índio (Funai).



A ação de Temer acontece exatamente durante a semana em que índios de diversas etnias viajaram até Brasília para reivindicar a revogação imediata do parecer 001/2017, assinado em julho do ano passado pelo presidente, que alterou as prerrogativas previstas para a demarcação de terras indígenas no país.



Os índios estão acampados desde o último domingo (22) em frente ao Memorial dos Povos Indígenas. Na manhã desta quinta-feira cerca de 1,5 mil representantes indígenas fecharam as duas pistas do Eixo Monumental. Neste momento, parte dos índios caminharam até o Ministério da Justiça para entregar um manifesto que pede maior transparência na demarcação das terras e a garantia dos direitos indígenas, previstos nos artigos 231 e 232 da Constituição. O trânsito só pode ser normalizado no local às 13h.



Uma das faixas da avenida foi pintada com tinta vermelha. Apesar de os índios terem utilizado o espelho d'água em frente ao ministério para se refrescar, não houve confronto entre os representantes das etnias e a Polícia Militar, responsável pelo reforço na segurança dos militantes e dos órgãos envolvidos.