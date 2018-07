Decisão do STF mantém leilão de distribuidoras da Eletrobras

Ação de empregados da estatal pedia suspensão da venda

O Supremo Tribunal Federal (STF) não concedeu liminar à Associação dos Empregados da Eletrobras (AEEL) para suspender o leilão de distribuidoras de energia subsidiárias da estatal, aprovada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2).

Na ação, a AEEL ressalta que o leilão havia sido suspendo pela 19ª Vara Federal do Rio de Janeiro, mas que o TRF-2 suspendeu o cumprimento da decisão de primeira instância até decisão definitiva no âmbito da ação civil pública.

A associação alega que a medida do Tribunal, sem que haja autorização legislativa específica para a alienação de controle acionário das empresas, teria desrespeitado as decisões anteriores do ministro Ricardo Lewandowski em Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs). Sustenta ainda que seis distribuidoras de energia controladas pela Eletrobras "estão na iminência de terem o controle acionário transferido para a iniciativa privada por meio de proposta de assunção de dívidas sem contrapartida justa".

Porém, no entendimento da presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, em análise preliminar do caso, o TRF-2 não desrespeitou a autoridade das decisões de Lewandowski. Ao examinar a legislação sobre a matéria, a ministra considerou que há autorização legislativa para a alienação do controle acionário das distribuidoras elencadas no edital.

"Eventual desacerto nesta avaliação deve ser questionado na via recursal própria, não podendo ser sanada pela reclamação", concluiu.