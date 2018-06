Custo da criminalidade no Brasil quase triplicou em 20 anos

A criminalidade no país custou R$ 285 bilhões aos cofres públicos em 2015 – é mais de duas vezes e meia o valor gasto em 1996 (R$ 113 bilhões), num aumento médio de cerca de 4,5% ao ano. O montante corresponde a 4,38% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil.

Essas informações constam do relatório Custos Econômicos da Criminalidade no Brasil, divulgado nesta segunda-feira (11) pela Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O documento indica que, apesar dos gastos crescentes com segurança pública, os resultados foram poucos efetivos nos últimos 20 anos. Prova disso é o crescimento no número de homicídios no país, que chegou a 62.517 em 2016.

O estudo recomenda a análise das políticas existentes para possíveis adaptações ou, até mesmo, a descontinuidade dos programas que não são eficazes. A ideia é empregar os recursos disponíveis em iniciativas promissoras.

"Precisamos fazer políticas públicas mais eficientes com poucos recursos e inovação. Não é mais possível fazer política de segurança ampliando gasto econômico para o Estado, cujo retorno social seguirá sendo diminuto e a criminalidade aumentando", disse o secretário especial de assuntos estratégicos da Presidência da República, Hussein Kalout.



* Com informações da Agência Brasil