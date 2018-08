Crianças que imigraram ilegalmente para os EUA não terão status de deportadas

As crianças brasileiras que entraram nos Estados Unidos com os pais, via fronteira com o México, não voltarão ao Brasil na condição de deportadas.

A questão foi definida em um encontro entre o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, a chefe para Assuntos Políticos da Embaixada dos Estados Unidos, Kristin Kane, e o conselheiro Douglas Koneff, encarregado de Assuntos Consulares.

No encontro, realizado na segunda-feira (30), os representantes do governo norte-americano esclareceram que a entrada irregular das crianças brasileiras na companhia dos pais não deixará registros impeditivos de um futuro retorno ao país em seu histórico migratório.