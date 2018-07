Cresce adesão dos Estados ao pacto contra violência LGBTfóbica

Proposta do acordo é que cada estado estabeleça políticas e práticas para enfrentamento à homofobia

O Distrito Federal e outros 13 estados brasileiros já estão engajados no Pacto Nacional de Enfretamento à Violência LGBTFóbica: Acre, Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e Tocantins.

A proposta, firmada em 15 de maio, véspera do Dia Internacional Contra a Homofobia, visa a elaboração de ações que para enfrentamento desse tipo de violência, uma vez que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros) no mundo.



Em 2017, foram 445 assassinatos, segundo o Grupo Gay da Bahia. Só o Disque 100 - canal para denúncias de violações em direitos humanos - recebeu registros de 183 homicídios e cerca de 3 mil violações no ano passado. Este ano, até maio, cidadãos informaram 41 mortes ao serviço telefônico.

A proposta do pacto está dividida em cinco eixos de atuação: prevenção; investigação e responsabilização; reparação; promoção e participação e transparência. As secretarias estaduais que aderirem ao pacto poderão propor ações que atendam os objetivos de cada eixo proposto.

Para isso, elas também devem se comprometer a criar um comitê para promover políticas específicas, além de elaborar e desenvolver ações (com apresentação de resultados finais e dados estatísticos) para o enfrentamento à violência LGBTFóbica nos estados, no prazo de 45 dias, a contar da institucionalização do comitê.