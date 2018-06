Cota de transferência é vetada da lei sobre assistência a imigrantes

Trecho retirado previa a interiorização dos refugiados para outros estados ou ainda para o país de origem

O presidente da República, Michel Temer, sancionou nesta quinta-feira (21) a lei que amplia os serviços de assistência para imigrantes. O texto foi originado da Medida Provisória (MP) 820, editada após a intensificação do fluxo de venezuelanos no estado de Roraima. Na sanção, foi vetado trecho que previa cotas para transferência dos abrigados para outras regiões.



O trecho foi incluído durante as votações da MP no Congresso Nacional. A previsão era a de que o governo federal poderia "sugerir" que os refugiados fossem acolhidos em outros estados, a partir de uma "prévia avaliação técnica da capacidade de absorção do ente federativo", considerando as "condições específicas das pessoas a serem acolhidas, como a existência de vínculo familiar ou empregatício no País".



A chamada interiorização dos refugiados para outros estados já vem sendo realizada pelo governo. Até meados de maio já haviam sido transferidas 527 pessoas que estavam em municípios de Roraima para as cidades de São Paulo, Manaus e Cuiabá. O processo teve apoio da Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil e é uma das linhas de ações da Força Tarefa Humanitária que atua no estado.



De acordo com levantamento do realizado pela prefeitura de Boa Vista, região mais afetada pela chegada de pessoas, mais de 12 mil venezuelanos entram no estado mensalmente - destes, cerca de 22% (2.700) permanecem no município e 19% (500) ficam totalmente desassistidos. O total da população imigrante na capital representa 7,5% dos habitantes.



Assistências previstas

A lei prevê que sejam feitas transferências de recursos emergenciais para o estado para aprimorar os serviços de acolhimento de imigrantes - incluindo saúde e educação -, condicionada a disponibilidade orçamentária. O Planalto chegou a disponibilizar R$190 milhões, com liberação gradual, gerido pelo governo federal.



O texto criou também o Comitê Federal de Assistência Emergencial, responsável pela regulamentação das ações a nível nacional. As contratações realizadas por estados e municípios para dispor de materiais para o atendimento de refugiados poderão ocorrer com dispensa de licitação.



Na íntegra, a lei determina a ampliação as seguintes políticas:



- Proteção social (conjunto de medidas para prevenir e remediar situações de vulnerabilidade e de risco pessoal que impliquem violação de direitos humanos);

- Atenção à saúde;

- Oferta de atividades educacionais;

- Formação e qualificação profissional;

- Garantia dos direitos humanos;

- Segurança pública e fortalecimento do controle de fronteiras;

- Interiorização no território nacional e repatriamento de imigrantes.

– Logística e distribuição de insumos; e

– Mobilidade, contemplados a distribuição e a interiorização no território nacional, o repatriamento e o reassentamento das pessoas mencionadas no caput deste artigo.