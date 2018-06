Corregedoria regulamenta troca de nome e gênero em certidões

A norma foi editada em conformidade com a regra que dispensa a obrigatoriedade de cirurgia, aprovada pelo STF

A Corregedoria Nacional de Justiça publicou nesta sexta-feira (29) a regulamentação da alteração de nome e gênero nas certidões de casamento e nascimento de pessoas transgênero. A norma, que já está valendo, aplica entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) que dispensou a obrigatoriedade de cirurgia de mudança de sexo para modificar a documentação.



De acordo com as regras, para realizar a alteração, basta ser maior de 18 anos e comparecer ao cartório com documentos pessoais, todos detalhados no Provimento.



A regra deixa opcional para quem solicita a alteração a apresentação de laudo médico que ateste a orientação sexual, assim como um parecer psicológico. Contudo, os cartórios ficam proibidos de exigir esse tipo de documentação.



Ainda de acordo com a Corregedoria, a alteração do nome e gênero não fica impedida em caso de débitos pendentes. As regras valem para qualquer cartório e foi construída juntamento com associações de notários.