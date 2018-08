Corpo de estudante morta na Nicarágua chega ao Brasil na sexta

Avião com o corpo de Raynéia Lima sai de Manágua na quinta-feira (2) e chega a Recife na madrugada da sexta, segundo governo de Pernambuco

O corpo da estudante Raynéia Gabrielle Lima, que foi assassinada a tiros, na Nicarágua, no último dia 23, chega ao Recife na sexta-feira (3). De acordo com o secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Pedro Eurico, foi concluído na manhã desta terça-feira (31) o processo de transferência dos recursos para o traslado do cadáver, que deixa Manágua nesta quinta-feira (2). O voo sai da capital da Nicarágua às 14h30 e chegará ao Panamá, de onde sairá às 18h15 com destino à capital pernambucana, onde aterrissará à 0h35 da sexta-feira.



Quando chegar ao Brasil, o corpo de Raynéia seguirá em direção ao Cemitério Morada da Paz, no município de Paulista, na região metropolitana do Recife. O sepultamento está marcado para as 11h da sexta-feira (3).



Na quarta-feira (25), a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco se dispôs a arcar com os custos do traslado de Raynéia Lima, que totalizaram R$ 16,2 mil. A liberação para o embarque dependia apenas de uma certidão de óbito da vigilância sanitária, emitido pela prefeitura da capital, Manágua, e autorização do Ministério da Saúde do país.



O crime



Segundo o reitor da Universidade Americana (UAM), Ernesto Medina, Raynéia foi morta com um tiro no peito disparado por um "um grupo de paramilitares". O grupo seria um dos atores da crise sociopolítica fomentada por acusações de abuso e corrupção contra o presidente Daniel Ortega. Desde abril, o país é palco de protestos populares que já fizeram mais de 300 vitimas, de acordo com organizações humanitárias locais e internacionais.



Horas antes do crime, Raynéia teria participado de um fórum no qual teria se manifestado cotra a política econômica e social do governo Ortega.