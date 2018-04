Coronel aliado a Temer é apontado como responsável por arrecadar dinheiro para campanhas do emedebista

Informação foi dada à Polícia Federal pelo empresário Gonçalo Torrealba, proprietário do Grupo Libra, no âmbito da Operação Skala

O empresário Gonçalo Torrealba, proprietário do Grupo Libra, afirmou, em depoimento à Polícia Federal (PF), que o coronel João Baptista Lima Filho - tido como um dos aliados do presidente Michel Temer - era o responsável pela arrecadação de verbas para viabilizar as campanhas eleitorais do emedebista. Esta é a primeira vez que um dos interrogados confirma a participação do coronel no esquema de arrecadação de verbas para o presidente Temer junto a empresas que atuam no Porto de Santos (SP).



O depoimento, que segue sob sigilo, foi prestado no âmbito da Operação Skala, que investiga os trâmites ligados ao Inquérito dos Portos, assinado por Temer em maio do ano passado. A suspeita é de que tenha havido um suposto favorecimento às empresas do ramo portuário em troca dos repasses. Temer negou, em resposta à PF no início do ano, qualquer ilegalidade no processo.



"O Sr. João Baptista me auxiliou em campanhas eleitorais, mas nunca atuou como arrecadador de recursos (…) Conheço o Sr. João Baptista Lima Filho desde a época de minha primeira gestão como Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, em 1984, oportunidade em que o Sr. João Baptista foi meu assessor militar", detalhou o presidente à época.



O empresário foi ouvido no início desse mês e, mesmo sem ter firmado acordo de delação premiada, confirmou que o coronel João Baptista esteve na sede do Grupo Libra para solicitar os valores. De acordo com Torrealba, esse encontro aconteceu há cerca de 15 anos e os recursos seriam utilizados para financiar o pleito de Temer à Câmara dos Deputados. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (19) pelo O Globo.



Torrealba disse ainda ter recusado o pedido feito por Baptista. Porém, confirmou que o contato foi mantido com o coronel nos anos seguintes. Diante do questionamento sobre as doações feitas ao MDB - R$ 1 milhão em 2014; R$ 500 mil em 2010, e R$ 75 mil em 2006 - o empresário explicou que as transferências não buscavam nenhuma contrapartida do governo federal.