Contratação de crédito agropecuário sobe 13% na safra 2017/2018

Os investimentos de médios e grandes agricultores aumentaram na safra 2017/2018. Segundo o Estudo sobre Financiamento de Safra do Ministério da Agricultura e Abastecimento, foram usados R$ 32,1 bilhões para o financiamento de bens e serviços (cuja repercussão se estende a safras futuras), registrando alta de 31% em relação à 2016/2017. O valor disponível era de R$ 38,1 bilhões.

Além disso, 80% dos R$ 188,4 bilhões de crédito oficial disponível foram contratados por produtores e cooperativas - o equivalente a R$ 149 bilhões. O montante representa acréscimo de 13% em relação à safra 2016/2017, quando foram aplicados no setor R$ 132 bilhões.

Os programas de financiamento mais procurados foram os voltados à modernização das atividades agropecuárias, ampliação da capacidade de armazenagem e redução da emissão de gases causadores de efeito estufa. Os destaques das contratações foram em programas, como Pronamp (102% ou R$ 3,8 bilhões), Inovagro (83% ou R$ 1 bilhão), ABC (74% ou R$ 1,6 bilhão) e PCA (66% ou R$ 1 bilhão).

O financiamento de custeio agropecuário somou R$ 80,3 bilhões. As culturas de soja e de milho representaram 42% e 13% do total de recursos ao custeio agrícola, respectivamente. Na pecuária, a bovinocultura contratou 79% dos recursos de custeio, seguida pela avicultura e pela suinocultura, ambas com 8%.

Já para a industrialização, foram aplicados R$ 6,8 bilhões, concentrando 83% na região Sul. Para a comercialização, outros R$ 29,8 bilhões foram emprestados, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste.