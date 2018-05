Conselho aponta violação de direitos humanos em Roraima

CNDH recomenda ainda à Casa Civil e aos ministérios do Desenvolvimento Social e Defesa que ofereçam sistema de acolhimento abrangente para imigrantes e indígenas

O Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) tornou público relatório sobre a situação dos imigrantes venezuelanos no Brasil aponta violações de direitos e critica a suposta "concentração da resposta governamental" no Ministério da Defesa em Roraima.

O relatório é fruto de inspeção feita pelo conselho no início do ano em Roraima, estado que concentra maior parte dessa população, bem como em cidades do Pará e do Amazonas.

Em Boa Vista, o conselho verificou a existência de um grande passivo de pedidos de residência ou refúgio. Na época da visita, em janeiro, havia mais de mil agendamentos junto à Polícia Federal. Em Manaus, chamou a atenção do conselho a situação dos povos indígenas warao. Segundo o colegiado, não existe atenção especial aos warao.

O CNDH recomendou ainda à Casa Civil e aos ministérios do Desenvolvimento Social e Defesa que ofereçam sistema de acolhimento abrangente com espaços destinados à população venezuelana indígena e não indígena, separadamente, entre outras séries de mudanças.

No relatório, o conselho sugere que a Presidência da República "reavalie sua decisão pela militarização da resposta humanitária à chegada de venezuelanos" e que "preste esclarecimento sobre as funções atuais do Exército dentro dos abrigos e que a gestão destes locais seja transferida o quanto antes para órgãos públicos civis responsáveis pela assistência social". O órgão de Estado também solicita que a pasta da Defesa preste contas detalhadas sobre alocação e execução dos recursos destinados à política de acolhimento.