Conheça o significado de 12 lugares com nomes indígenas

19.04.2018 17:46

Do norte ao sul do país, bairros, cidades e estados foram batizados a partir de idiomas nativo-americanos

No dia nacional do índio, confira o significado de nomes de bairros, cidades e estados que contam com origens indígenas:



Amapá - 'lugar de chuva', ou 'terra que acaba', ou amapazeiro



O estado da região norte apresenta diversas possíveis origens, mas ainda não se sabe ao certo qual é a verdadeira. Segundo às teses existentes, Amapá pode significar 'o lugar da chuva', em tupi, 'terra que acaba' em nheengatu, ou, segundo os aruaques, uma referencia ao amapazeiro, uma árvore da região.



Oiapoque = casa dos guerreiros



A cidade mais ao norte do Brasil tem seu nome derivado de um termo do tupi-guarani que significa casa dos guerreiros ou parentes.



Tocantins = bico de tucano



Já o nome Tocantins significa bico de tucano devido ao formato curvo da região onde se encontram os rios Araguaia e Tocantins.



Maceió = o que tapa o alagadiço



Com origem tupi, o nome da capital do Alagoas significa 'o que tapa o alagadiço', uma lagoa temporária e cíclica que se localiza na beira do mar, ou na foz de um curso de água pequeno.



Paraíba = rio difícil de invadir ou rio de águas rasas



Na tradição tupi, o nome Paraíba veio da expressão pa'ra a'iba, que significa rio difícil de invadir, ou rio de águas rasas.



Goiás = aquele que tem a mesma origem



O estado do centro-oeste tem nome oriundo do termo Guaiá, do tupi, que significa indivíduo igual ou aquele que tem a mesma origem.



Cuiabá = lugar de pesca



A versão mais aceita do significado da capital mato grossense é 'lugar da ikuia', que significa lugar da flecha feita para pescar, já que os índios bororos utilizavam a região para a prática.



Ibirapuera = árvores velhas



O famoso bairro e parque localizado na cidade de São Paulo tem seu nome oriundo do tupi e significa árvores velhas.



Copacabana = praia azul ou vista do lago



A origem do nome que batiza a praia e o bairro carioca não é unanimidade. Alguns acreditam que o termo vem quíchua e signifique 'praia azul', já outros pesquisadores dizem que o nome vem da língua aimará e representa 'vista do lago'.



Guarulhos = índio ou peixe barrigudo



A cidade da grande São Paulo tem seu nome oriundo do termo 'Guarú', que significa 'índio barrigudo' ou 'homem barrigudo'.



Balenário Camburiú = rio dos robalos



O nome do balneário catarinense é oriundo do rio Camburiú, que significa rio dos robalos.



Curitiba = terra de muitos pinheiros



Apesar de apresentar uma etimologia um tanto quanto confusa, a hipótese mais aceita é de que o nome da capital paranaense signifique 'terra de muitos pinheiros'.