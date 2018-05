Congresso aprova crédito para cobrir dívidas deixadas por países

"Nenhum de vocês vai subir aqui e vai dizer quanto realmente se deve. Nenhum de vocês têm condições de dizer quando vão vencer as parcelas. Nenhum de vocês têm condições de dizer nada acerca desse crédito, que está sendo posto para o Fundo Garantidor, porque está em sigilo, porque é sigiloso. Este governo não é um governo de transparência", reclamou a deputada, de acordo com a Agência Brasil.



Ao apresentar parecer favorável à aprovação do projeto, o deputado André Moura (PSC-SE), líder do governo no Congresso, disse que a inadimplência do fundo poderia gerar o não pagamento da União a créditos privados e, com isso, afetar a dívida soberana.

O Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira (2) o projeto de lei que libera crédito suplementar de R$ 1,16 bilhão para o Fundo de Garantia à Exportação. Com a aprovação, o Tesouro brasileiro poderá arcar com as dívidas contraídas pela Venezuela e por Moçambique com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Credit Suisse para contratar empreiteiras brasileiras no exterior.Os dois países estão inadimplentes com as instituições financeiras e o governo brasileiro tem até o próximo dia 8 de maio para honrar o pagamento.Criticando a matéria, a deputada Érika Kokay (PT-DF), disse que o governo poderia retirar esse dinheiro de outras fontes que não do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).