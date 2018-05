Confira vídeo de Alok após acidente de avião

A carregar o vídeo ...

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo)

Estamos todos bem! Só consigo agradecer! Obrigado Deus! — Alok (@alokoficial) 20 de maio de 2018

O avião que transportava o DJ Alok em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, perdeu o controle e saiu da pista durante a decolagem na tarde do último domingo (20).O DJ utilizou suas redes sociais para tranquilizar os fãs e mostrar imagens do acidente. Confira:Em nota, a Sedenttur (de Juiz de Fora escreveu "A Sedettur informa que o incidente durante a decolagem da aeronave que fazia o transporte do DJ Alok e equipe, por volta das 16h30 no Aeroporto Municipal Francisco Álvares de Assis, não registrou vítimas. Imediatamente após a ocorrência, todos os procedimentos de segurança foram acionados pela empresa que opera o aeroporto, assim como os contatos com o Corpo de Bombeiros e os órgãos ligados à Aeronáutica. As causas do incidente serão agora investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Alok e equipe seguiram viagem de carro."Alok também manifestou-se em seu twitter.