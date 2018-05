Confira os principais pontos do acordo entre governo e caminhoneiros

O governo anunciou no fim da noite desta quarta (24) que chegou a acordo para acabar com a greve dos caminhoneiros, que durava há quatro dias e já levava à falta de alimentos e combustível nos postos. Confira os principais pontos do acordo entre as partes:





-Preço do diesel será reduzido em 10% nas refinarias e ficará fixo por 30 dias. Nesse período, o valor referência será de R$ 2,10 nas refinarias. Os custos da primeira quinzena com a redução, estimados em R$ 350 milhões, serão arcados pela Petrobras. As despesas dos 15 dias restantes ficarão com a União como compensação à petrolífera.

-A cada 30 dias, o preço do diesel na refinaria será ajustado conforme a política de preços da Petrobras e fixado por mais um mês.