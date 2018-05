Confederação pede a comerciantes que não aumentem preços

CNDL apela que lojistas sejam 'conscientes e 'acima de tudo, brasileiros'; durante a paralisação, frutas e legumes encareceram em feiras e entrepostos

A Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), que representa os varejistas brasileiros, emitiu nota nesta terça-feira (29) para pedir que os comerciantes associados não alterem os preços dos produtos vendidos.



"Ciente da dificuldade pontual de abastecimento após uma semana de paralisação do transporte rodoviário de cargas, solicita a seus associados e a todos os comerciantes do país compreensão e solidariedade com a população", informou.



Segundo a CNDL, prudência e senso de coletividade são fundamentais neste momento. "Reprovamos qualquer iniciativa dos que queiram se aproveitar da preocupação dos brasileiros com o desabastecimento de itens perecíveis para aumentar o preço de produtos, em especial os de primeira necessidade. Mais do que nunca temos que ser cidadãos", acrescenta, em nota.

Conforme divulgado na semana passada, a CNDL apoia o movimento promovido pelos caminhoneiros, mas alerta que todos os brasileiros sofrem com o excesso de tributos e isso deve ser um motivo de união entre todos. "Após as medidas divulgadas pelo governo federal, aguardamos a normalização do abastecimento nos próximos dias. Sejamos conscientes e, acima de tudo, brasileiros", disse.



Nos primeiros dias de escassez, os produtos perecíveis, como frutas e legumes, eram vendidos em feiras e entrepostos por valores muito acima do verificado antes da paralisação. O preço do tomate, por exemplo, disparou e foi encontrado na faixa de R$ 9; a laranja triplicou de preço e o quilo da batata no Ceasa, do Rio, subiu de R$ 1 a R$ 17.