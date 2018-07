Confederação Brasileira de Judô assina acordo para combater casos de assédio sexual

O Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) assinaram, na sexta-feira (29), um termo de cooperação técnica para educar e prevenir casos de assédio na modalidade.

O documento prevê que a confederação desenvolva canais de denúncia para a devida apuração e punição de eventuais atos de assédio moral e sexual, além da inclusão dos temas em debates com atletas, treinadores e patrocinadores, e a criação de campanhas publicitárias sobre o assunto. A CBJ informou que o próximo passo será a divulgação de uma cartilha com normas de conduta para técnicos, atletas e dirigentes.

"A nossa intenção é dar informação ao nosso público para evitar problemas futuros e para que eles entendam o que é assédio e os limites. Vamos continuar com palestras dentro dos eventos nacionais e treinamentos de campo", explicou Matheus Theotônio, gestor de Eventos da CBJ.

A assinatura do documento - que vai vigorar por dois anos, podendo ser prorrogado por igual período - foi realizada na sede da confederação, no Rio de Janeiro, em reunião que contou com a presença das campeãs olímpicas Sarah Menezes e Rafaela Silva, ambas integrantes da Comissão de Atletas da CBJ.

"Esse termo é de extrema importância. Traz uma segurança a mais para nós, atletas, daqui para frente. E serve para conscientizar e alertar os jovens que estão chegando", ressaltou Sarah, primeira mulher do país a conquistar uma medalha de ouro neste esporte em jogos olímpicos (2012).

"Prevenir é sempre muito importante. O nosso esporte é de muito contato, tanto homem com homem, quanto mulher com mulher. Por isso, talvez a gente tenha uma disciplina, uma cobrança um pouco maior de saber o nosso espaço e respeitar o espaço do outro. Acho importante essa preocupação da confederação", afirmou Rafaela, ouro nos jogos de 2016.

*Com informações da CBJ