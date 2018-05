Conclusão de diagnóstico do desastre de Mariana é estimado para 2020

Laudo preliminar identificou pelo menos 53 danos ambientais e falta de diálogo entre poder público e vítimas

A força-tarefa que investiga o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG) estima a conclusão da dimensão dos danos do desastre apenas em 2020. Um diagnóstico preliminar divulgado na quarta-feira (3) aponta falhas no diálogo entre o governo e as vitímas.



O rompimento ocorreu em 5 de novembro de 2015 e foi considerado a maior tragégia da mineração no Brasil. A lama que vazou se espalhou em nascentes e rios e atingiu 41 municípios. Pelo menos 19 pessoas morreram e mais de 300 famílias ficaram desalojadas.



A avaliação do desastre está sendo realizada pelo Ministério Público Federal (MPF) e consultorias contratadas pelas empresas responsáveis pela mineradora - Samarco, Vale e BHP Billinton. Perícia preliminar identificou pelo menos 53 danos ambientais. Ao todo, 44 milhões de m³ de sedimentos vazaram da Barragem.



Mais de dois anos após o acidente, ações de reparação ainda estão em andamento. A maior parte das pendências se concentram nos primeiros 122km do rompimento, área considerada mais degradada. Entre as ações previstas estão a remoção de rejeitos, estabilização das margens dos rios e revegetação.



O diagnóstico preliminar recomenda que seja reavaliada a perda imaterial, que envolve a identidade de comunidades que viviam nas regiões afetadas, entre elas quilombolas, indígenas e ribeirinhas.