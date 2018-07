Concessionária de energia elétrica promove troca de geladeiras em Luziânia

Projeto da Enel faz parte de ação que visa promover o uso consciente de energia

A concessionária de energia Enel Distribuição Goiás vai trocar 90 geladeiras de moradores do município de Luziânia nesta semana. A ação faz parte do projeto Enel Compartilha Eficiência, que visa promover o uso consciente de energia por meio de iniciativas que demonstrem a importância da eficiência energética.

A iniciativa é voltada para clientes em situação de vulnerabilidade social. Desde que iniciou, no ano passado, foram trocados 4 mil geladeiras no Estado de Goiás, por novas, com selo Procel.

Interessados podem se cadastrar entre os dias 4 e 6 de junho, das 10h às 17h, no Jardim do Ingá. Para fazer o cadastro, basta levar um documento oficial com foto e a última conta de energia paga. No momento do cadastro, o cliente pode trocar até duas lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, que têm alto consumo de energia, por outras duas lâmpadas LED, mais econômicas.

Após o cadastro, os clientes participam de um sorteio para garantir a troca do eletrodoméstico. São cerca de 100 geladeiras por bairro. Todo o material retirado dos aparelhos velhos é reciclado, como gás refrigerante, compressores, óleo compressor, isolamento térmico, plásticos, aço, cobre e alumínio.

Economia

Uma geladeira nova pode consumir até 70% menos que uma antiga. Em watts, esse valor representa, para um aparelho antigo, o consumo médio de 90kWh/mês, enquanto um novo consome somente cerca de 24kw/hora/mês. As geladeiras do programa têm selo de consumo tipo "A", que significa eficiência no consumo de energia elétrica.

De acordo com estudo feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a geladeira é responsável por quase um terço de toda a energia consumida em uma residência.

Palestras e oficinas

Uma série de palestras e oficinas sobre sustentabilidade e sua importância e educação ambiental estão sendo realizadas nas comunidades de Luziânia nesta semana. Também são oferecidas oficinas para o uso de energia em casa, como a utilização correta dos aparelhos domésticos, sem gasto desnecessário, e a tarifa social de energia. As oficinas também contam com troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por novas lâmpadas de LED.

Serviço

Troca de geladeiras

Endereço – Rua Nove de Julho, 573, Jardim do Ingá (em frente ao Ginásio de Esportes Maria Rita de Castro Coelho)

Cadastramento para participar do sorteio – 4, 5 e 6 de julho, das 10h às 17h

Sorteio das geladeiras para os cadastrados – 6 de julho, 18h30

Entrega das geladeiras – 7 de julho, das 8h às 10h